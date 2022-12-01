Щодня у Тернополі розгортають нові пункти обігріву, де усі охочі можуть прийти та зарядити телефони, зігрітись та випити чаю.

Так, ще один такий цілодобовий пункт обігріву «Тепле місто» працює на базі Тернопільського міського територіального центру.

«Оглянули як працює центр незламності, який знаходиться у Тернополі за адресою вул. Миколи Лисенка, 8. Перш за все, дякую усім, хто допоміг вчасно облаштувати цей пункт. Тут забезпечено усі комфортні умови, зокрема, постійно є світло й тепло, працює санвузол, доступний інтернет, можна випити чаю, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Наразі, великої кількості людей тут немає. Тож усі охочі можуть прийти й отримати необхідні послуги. Продовжуємо працювати над тим, щоб і надалі розгортати такі нові пункти на території міста».

Нагадаємо, станом на 1 грудня у Тернополі працює 16 пунктів незламності, місця розташування яких позначені на інтерактивній карті, що у розділі «Е-сервіси».

“Звертаємо увагу! Якщо ви бажаєте у пунктах обігріву зарядити гаджети, приносьте з собою власні зарядні кабелі та за можливості також використовуйте власний посуд (горнята, чашки, склянки)”, – звертаються у міські раді.