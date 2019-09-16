Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно особи, що пропонувала 600 доларів США неправомірної вигоди працівникам поліції за покривання її незаконної діяльності на території міста.

Встановлено, що наприкінці червня 2019 року громадянка разом із двома іногородніми жительками приїхала у Тернопіль, аби займатися тут проституцією, хоча вона вже притягувалася до адмінвідповідальності за цю діяльність.

Аби правоохоронці “закрили очі” на протиправну діяльність, жінка запропонувала їм хабар. Працівники поліції відмовилися від неправомірної вигоди, а дії жінки були відповідним чином задокументовані. Це стало основою обвинувального акту, скерованого до суду, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.