З 1 червня у Тернополі відновиться організація платного паркування транспортних засобів, що була призупинена на період дії установленого на території Тернопільської міської територіальної громади карантину.

Відповідне рішення прийняте на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Майданчики для платного паркування, які відновлюють роботу з 1 червня, знаходяться за адресами:

вул. Оболоня;

вул. Митрополита Андрея Шептицького;

Майдан Волі;

Площа Героїв Євромайдану;

вул. С. Будного;

вул. Живова;

вул. Патріарха Мстислава;

вул. 15 квітня;

вул. Микулинецька;

вул. Коперника;

вул. В. Чорновола (після укладення Договору)

вул. Дружби-вул. Мазепи (після укладення Договору).

Нагадаємо, у Тернополі працює Сектор контролю за паркуванням транспортних засобів, інспекторам з паркування якого надано повноваження приймати рішення про призначення штрафу за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, здійснювати евакуацію автомобілів водіїв-порушників, а також притягувати до адміністративної відповідальності за несплату вартості стоянки на платних паркувальних майданчиках.