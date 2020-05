View this post on Instagram

Наша поліція нас береже! Суцільне розчарування нової поліції! стидно мені за їхню поведінку і за зневагу до найвищого закону України Конституції! Друзі не будьте байдужі, поширюйте відео, я переживаю за нашу безпеку коли нас захищає така поліція #карантин #штраф #17000 #аваков #тернопіль #київ #поліція #коронавирус #одесса #тсн #полиция