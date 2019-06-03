Чи не щодня поліцейські реєструють повідомлення про крадіжки велосипедів. Особливо такі звернення почали частіше надходити з настанням весняно-літнього періоду.

Як свідчить поліцейська статистика, переважно викрадають двоколісники зі сходових кліток під’їздів та приміщень для сушіння одягу. Суми збитків різні: крадуть, як дешеві, так і дорогі моделі цього виду транспорту. Цьогоріч найбільш дорожчий ровер, який поцупили, вартував 47 тисяч гривень. Власник залишив свій транспортний засіб на ніч в під’їзді, пристебнувши тросом до перил сходів. Проте такі заходи безпеки не врятували від крадіжки – вранці велосипед зник.

Таких історій, зі слів оперативників карного розшуку Тернопільського відділу поліції, – щодня по декілька. Бувало, що злодіям вдавалося за одну ніч винести з одного під’їзду по 2-3 двоколісники. Люди розуміють і знають про те, що небезпечно зберігати велотранспорт у місцях загального користування, проте сподіваються, що з ними прикрих історій не трапиться.

Як розповів старший оперуповноважений Назарій Стрілков, розшукати та повернути поцуплені велосипеди вдається дуже рідко. Цього року з 17 викрадених двоколісників поліцейські розшукали лише 5. Все через те, що зловмисники транспорт дуже швидко перепродують або через інтернет, або в ломбарди, або безпосередньо в руки.

Дбати про охорону велосипеда – єдиний вихід із ситуації і, певно, найбільш дієвий. Двоколісники варто зберігати у місцях, які знаходяться під охороною, або у приміщеннях, котрі замикаються. На ніч беріть ровер з собою у квартиру. Якщо залишаєте двоколісник лише на декілька хвилин під магазином, аптекою, чи іншими установами, попросіть когось зі знайомих за ним наглянути.