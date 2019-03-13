У Тернополі поцупили іномарку з тріснутим склом

13/03/2019 0
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У Тернополі серед білого дня поцупили автівку. Невідомий викрав автомобіль «Мазда 323» 1998 року випуску, сірого кольору на українських номерах.

Інцидент трапився 9 березня близько 11-ої години на вулиці Гайовій, повідомляють Тернополяни. Згодом про крадіжку авто у поліцію заявив житель Тернопільської області, який уточнив, що сталось це просто біля будинку.

Він також додав, що в баку було близько 20-ти літрів дизельного палива. Серед особливих ознак на авто – тріснуте лобове скло з правої сторони.

Після цього орієнтування на викрадене авто передали правоохоронцям. Поліція розшукує осіб, причетник до злочину.

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