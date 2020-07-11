Напередодні невідомі вчинили зухвалий напад на «Жигулі», яке тривалий час стояло біля будинку номер 78 на проспекті Степана Бандери.

– Ця машина тут вже давно. Стоїть та й стоїть, але там такий напис на ній, гляньте, просто стидно було читати. Діти, школярі день у день це все бачили… Ми вже розпитували один одного, чия це автомашина, але ні у нас, ні з сусіднього будинку ніхто не знав, – розповів ТЕРЕНУ пенсіонер, який назвався пан Михайло.

Розмову підхоплює жінка, прізвище не хоче називати, каже, що звуть її Зеня.

– То просто срамота! Як таке написати на машині і їздити з тією гидотою? Ми вже самі хотіли зафарбувати той напису, але боялися, можуть ще до суду подати, що машину зіпсували. А тут таке… Хтось вже видно не витримав, отої наглоти. Але, якщо чесно, могли так вже і не робити, а то і колеса попробивали, і вікна в машині побили…Трохи занадто… То ж чиєсь майно, хоч би що там було… – зітхає пані Зеня.

На автівці – номери із хмельницькою реєстрацією і, очевидно, патрульна поліція швидко встановить власника «Жигулів», які відновити буде ну дуже важко.