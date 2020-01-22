Ярмарок вакансій організували у Тернополі. Місцеві роботодавці представили вільні посади у своїх компаніях і організаціях.

Упродовж дня в Будинку праці було людно. Шукачі роботи обирали підходящі вакансії, які представили керівники різних установ.

«За один день дізнався про три непогані варіанти роботи. Добре, що такі заходи організовують в нас. Це значно полегшує пошук роботи», – зазначає тернополянин Володимир Іванович.

Охоронець, дільничний, оперуповноважений, поліцейський – такі можливості роботи пропонували на ярмарку вакансій. Зокрема, працівників шукали головне управління національної поліції в Тернопільській області, департамент патрульної поліції.

«Вони пропонували роботу: дільничний офіцер поліції, оперуповноважений, поліцейський сектору швидкого реагування Патрульної служби поліції в районах Тернопільської області; поліцейський роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» ГУНП в Тернопільській області; поліцейський; поліцейський взводу охорони об’єктів та публічної безпеки. Усі, хто зацікавився пропозиціями роботи, пройшли співбесіди з представниками управлінь, обговорили кроки до подальшого працевлаштування», – повідомила речниця обласного центру зайнятості Олена Рак.

На ярмарку вакансій роботодавці розповідали про основні службові обов’язки та вимоги до працівників, умови праці та її оплати, соціальне забезпечення, можливості професійної підготовки за міжнародними стандартами та кар’єрного росту. Здебільшого пропонували зарплату від десяти тисяч гривень.

Софія Романська