Хліб та різноманітну випічку безкоштовно роздають потребуючим родинам у Тернополі.

Про це повідомила волонтерка Яна Шкуратова. Благодійні акції проводять двічі на тиждень.

Безкоштовно отримати хлібобулочні вироби можуть переселенці та інші мешканці краю, які опинилися в складних життєвих обставинах.

«Дорогі наші відвідувачі, у нас щотижня в середу та п’ятницю є можливість видавати безкоштовно потребуючим сім’ям хліб та іншу різноманітну випічку. Завдячуємо цим церкві Успення Пресвятої Богородиці, зокрема настоятелю храму отцю Василю Ліниці! Ми безмежно вдячні усім, хто долучається до благодійних справ та не залишається байдужим», – зазначила Яна Шкуратова.

Додамо, завдяки проекту «Одежина», малозабезпечені люди та переселенці можуть безкоштовно отримати необхідні речі. Відвідати соціальний гардероб можуть також представники багатодітних родин, пенсіонери.