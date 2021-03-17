У Тернополі потрапив в аварію автомобіль, який віз вакцину від коронавірусу. ФОТО

У дорожньо-транспортній пригоді не розминулися два автомобілі. Аварія трапилася 17 березня близько опівдня у Тернополі на вулиці Микулинецькій.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, автомобіль марки Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. В цей момент у нього ззаду в’їхало інше авто. Попередня причина аварії – недотримання дистанції водієм Ford.

Автомобіль меддопомоги рухався в напрямку Бучача. Він віз вакцину від Covid 19. На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені.

Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.