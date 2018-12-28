У Тернополі потрапило в аварію BMW, яке розшукує Інтерпол
Про те, що автомобіль перебуває в розшуку, оголошеному інтерполом, стало відомо лише після дорожньо-транспортної пригоди.
В Тернополі інспектори управління патрульної поліції документували автопригоду, яка трапилася 27 грудня близько 15:20 на вулиці Протасевича. Як повідомляють у поліції, там не розминулися автомобілі.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що свідоцтво про реєстрацію BMW – 730, яке було на литовській реєстрації, відскановане на кольоровому принтері, а пробивши номера кузова з’ясувалося, що іномарка в угоні і її оголосив інтерпол в розшук. Сам водій каже, що транспортний засіб йому пригнали друзі з-за кордону.
Автомобіль помістили на арештмайданчик. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 358 частина 4 ККУ – використання завідомо підробленого документа.
Санкція статті карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
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