У важкому стані до лікарні потрапив чоловік, якого травмував тепловоз у Тернополі.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 10 червня близько опівдня на перегоні Березовиця-Тернопіль.

Тепловоз рухався з Березовиці до станції Тернопіль з одинадцятьма вагонами вантажністю в 970 тонн, наповненими зерном. Що на повороті біля правої колії хтось лежить, машиніст помітив занадто пізно, а тому пригальмувати вчасно не встиг.

За попередніми даними, потерпілий спав біля колії, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Його з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до медзакладу. Травмований – тернополянин, 1994 року народження.

Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 276 ККУ – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.