У Тернополі посилили контроль за порушеннями правил паркування. Поліціянти та муніципальні інспектори виносять постанови про штрафи, а також здійснюють евакуацію автомобілів на арештмайданчики.

Як зазначив заступник начальника патрульної поліції області Сергій Ганський, неправильне паркування – одне з частих порушень. Відтак поліціянти проводять профілактичну роботу. «Через транспортні засоби, які суттєво перешкоджають руху автомобілів чи пішоходів, може утворитися чималий затор, тож інспектори щодня працюють на вулицях міста задля забезпечення безпеки дорожнього руху. Окрім того, вони здійснюють й евакуацію транспортних засобів, які припарковані з порушенням встановлених правил на арештмайданчик, а за наявності водія — виносять постанову».

Додамо, за порушення правил зупинки чи стоянки передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 340 грн. Якщо припаркований автомобіль створює перешкоди дорожньому руху або загрожує безпеці, передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу на суму 680 грн. За паркування на місцях, передбачених для людей з інвалідністю, штрафи сягатимуть 1020-1700 грн.