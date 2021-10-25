Контроль за дотриманням маскового режиму посилюють у громадському транспорті Тернополя.

Про це повідомив начальник міського управління транспорту та зв’язку Олег Вітрук. У разі нехтування вимог — штрафуватимуть.

Перевірки у маршрутках і тролейбусах проводять мобільні групи у складі поліцейських і муніципальних інспекторів. Вони відстежують масковий режим та дотримання інших санітарно-епідемічних заходів. Посилення контролю пов’язане із стрімким збільшенням кількості хворих на COVID-19. “Дуже багато є випадків, коли пасажири не дотримуються маскового режиму. Ми створюємо разом із патрульною поліцією спільні групи реагування, щоб проводити превентивні заходи та не допускати порушень карантинного режиму. Також за цим мають стежити кондуктори та водії. До порушників застосовуватимуться штрафи”, – каже Олег Вітрук.

Додамо, через відсутність масок поліцейські можуть штрафувати на місці. Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників можуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Штрафи становлять від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян — від 170 до 255 гривень.