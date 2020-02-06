Вранці 5 лютого у Тернополі на вул. Золотогірській знайшли тіло невідомого чоловіка.

Як повідомляють Тернополяни, він лежав поблизу будинку №8 неподалік під’їзду. Коли його виявили перехожі, бідолашний був вже без ознак життя.

Відомо, що це 48-річний мешканець Пронятина. Проживав сам, розлучений. Зі слів сусідів, останнім часом чоловік зловживав алкоголем. Востаннє його бачили теж напідпитку вчора біля магазину, що поряд із будинком, де надранок знайшли чоловіка мертвим.

При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Що стало причиною його загибелі з’ясує судмедекспертиза.