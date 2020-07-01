Сьогодні на вулиці Шептицького у Тернополі дивна жінка намагалася схопити чужу дитину.

Відео з місця інциденту розмістив у соцмережі тернополянини Микола Голубєв, пише Доба.

«Будьте дуже обережними з дітьми, ось що було сьогодні зранку в Тернополі на Шептицького», – йдеться у тексті повідомлення.

На відео видно, як жінка в масці, хустині та тепло одягнута (це незважаючи на спеку) підходить до маленької дитини, мама якої поруч заговорилася по телефону, та намагається схопити малечу.

В цей час матір дівчинки помітивши це, швидко відреагувавши, забрала дитину. Що хотіла жінка в дівчинки невідомо. Адже вона постоявши трохи, рішуче почимчикувала у невідомому напрямку.

В коментарях до допису тернополяни зазначають, що жінка живе неподалік та має психічні відхилення.

Будьте дуже обережними з дітьми, ось що було сьогодні зранку Опубліковано Mykola Golubev Середа, 1 липня 2020 р.