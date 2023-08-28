У Тернополі посеред вулиці хлопчик потрапив у пастку: визволяти дитину довелося рятувальникам

Рятувальники Тернопільщини врятували хлопчика, котрий не міг самостійно витягнути ногу з решіток зливної труби.

Про це повідомили в управлінні ДСНС.

27 серпня близько 20-ї години до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вул. Академіка Дністрянського неповнолітній, 2008 року народження, втратив рівновагу та встромив ногу між решітками зливної труби і не може самостійно витягнути.

На місце події залучалось рятувальне відділення Головного управління. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту здійснили деблокування потерпілого та передали матері. Медичної допомоги хлопчик не потребував.