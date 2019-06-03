Умисні легкі тілесні ушкодження – кримінальне провадження за такою статтею розслідують правоохоронці Тернопільського відділу поліції.

Повідомлення про чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм носа надійшло на лінію “102” від лікаря екстреної медичної допомоги. Травми чоловікові наніс тернополянин, 1995 року народження – помічник депутата обласної ради.

Як повідомляють у поліції, конфлікт виник між чоловіками на проїжджій частині дороги. За попередньою інформацією, конфлікт між чоловіками виник через порушення правил дорожнього руху. Потерпілий – заступник голови РДА, керуючи автомобілем Volkswagen Caddy, створив аварійну ситуацію. Він, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, на перехресті з Микулинецькою, не пропустив Mercedes Vito який їхав центральною дорогою. Усе це спровокувало конфлікт. Водій Mercedes(у) вийшов з автівки і кілька разів через відчинене вікно вдарив в обличчя порушника. Останній також не стримався і ключем пошкодив скло опонента.

Правоохоронці встановлюють усі обставини розбірок і просять очевидців, які щось бачили чи зафіксували інцидент на відеореєстратори, повідомити за номером телефону: (098)953-91-01. Конфіденційність гарантується.