У Тернополі посеред білого дня спіймали двох злодіїв. ФОТО

Тернопільські ТОРівці затримали двох чоловіків, які перебували в розшуку.

В суботу, патрулюючи на вулиці Володимира Великого, інспектори виявили двох підозрілих чоловіків, які спробували уникнути зустрічі з охоронцями порядку, різко попрямувавши у протилежній їм бік. Поліцейські зупинили громадян та перевіривши інформацію про осіб згідно з базами даних, з’ясували, що останні перебувають в розшуку за вчинення крадіжки.

Інспектори доставили чоловіків до поліцейського відділку для подальшого з’ясування всіх обставин події.