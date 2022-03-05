У Тернополі поселили понад 3600 людей, які втекли від війни

У Тернополі активно працює міський гуманітарний штаб для надання допомоги мешканцям з постраждалих регіонів (ВПО), який розміщений на території залізничного вокзалу «Тернопіль».

Працівники та волонтери штабу активно допомагають внутрішньо переселеним громадянам з місцями розташування, забезпечують продуктами, засобами гігієни тощо.

Станом на 4 березня штаб прийняв та поселив понад 3600 осіб.

Усім, кому необхідна допомога з місцем для тимчасового поселення, або ті жителі, які хочуть долучитись до роботи штабу, телефонуйте за номерами: (067) 844 22 78, (098) 174 77 41.

Звертаємо увагу, збір продуктів харчування, одягу та речей для потребуючих жителів з інших регіонів триває!

Залишати спальні мішки, надувні матраци, продукти харчування, засоби особистої гігєни та інші речі можна тут:

– Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення, (вул. Лисенка, 8), цілодобово, тел. (067) 461 10 75.

– Центр науки Тернопіль ( площа Героїв Євромайдану, 4, графік роботи з 10.00 по 16.00 год).