Минулого року в обласному центрі висаджували унікальні екзотичні дерева. Активно підтримали ініціативу школярі та студенти. Наразі вони готуються до весняного висадження дерев.

Унікальні рослини висаджували на території педагогічного університету в «Едемському саду», розповів еколог Олександр Філь. Такі акції організовували і в школі-колегіумі, дитячому садочку №17, на прибудинкових територіях по вул. Монастирського, Слівенській.

«Всього посаджено більше 300 дерев. Показово, що у 10 школі закладена горіхова алея силами випускників. Також показово, що уперше мешканці будинків захотіли самі посадити дерева і слідкувати за ними. Особливе враження справило, як діти садочку раділи, що в них на території садять дерева. Двічі із студентами-екологами садили ліс на ділянках підготовлених обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Наразі готуємося до весняного висадження дерев».

У Чортківському районі вперше в Україні заклали ділянку кедру. Продовжуватимуть висадження дерев весною. Як повідомив начальник управління екології та природніх ресурсів облдержадміністрації Орест Сінгалевич, розроблена ціла низка заходів щодо збереження лісів та використання лісових ресурсів в області.

«Загалом в області налічується близько тис. 14,3 га необлікованих лісових насаджень. Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства доручено районним державним адміністраціям спільно з районними радами та радами об’єднаних територіальних громад сформувати пропозиції щодо передачі безгосподарних лісів у користування». Нині на Тернопільщині розробляють покроковий план щодо передачі лісів на державний чи комунальний баланс.

Софія Романська