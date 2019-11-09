Сьогодні у Тернополі провели в останню путь колишнього викладача ТНТУ, професора Леоніда Дмитровича Дідуха.

Він був професором кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктором фізико-математичних наук.

“З 1965 року доля Леоніда Дмитровича пов’язана із нашим університетом, де він успішно поєднував викладацьку роботу з науковою, докладав чимало зусиль для становлення кафедри фізики.

Леонід Дмитрович був визнаним авторитетом серед українських фізиків, незмінним головою Тернопільського осередку Українського фізичного товариства з моменту його заснування. Завдяки невтомній енергії Л.Д. Дідуха, в університеті були успішно проведені багато наукових конференцій, безліч наукових семінарів. Професор Дідух був автором більш ніж десяти підручників, понад 200 статей в українських та закордонних фахових журналах.

Завжди толерантний, уважний до потреб студентів та співробітників, Л.Д. Дідух заслужив повагу колег та багатьох поколінь випускників”, – розповідають у ВУЗі.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким.