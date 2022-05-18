У Тернополі попрощалися з командиром окремого штурмового батальйону «Тернопілля», полковником В’ячеславом Кравчуком. Він був відданим своїй справі та любив Україну понад усе.

Як пише видання “Наш День“, В’ячеслав Васильович Кравчук народився 18 серпня 1963 року у с. Адамівка Хмельницької області. За спиною у полковника – війна в Афганістані, Нагорному Карабасі, Придністров’ї та українсько-російська війна. Ще донедавна був головою Тернопільської обласної організації Всеукраїнського громадського об’єднання «Спілка офіцерів України».

«Трагічно загинув на фронті ветеран афганської війни, активний учасник Революції Гідності, ветеран АТО/ООС, волонтер, командир окремого мотострілецького батальйону Збройних сил України полковник В’ячеслав Кравчук. Він надзвичайно любив Україну, був великим патріотом і, не вагаючись, пішов захищати свою державу від російських окупантів. Біль роздирає моє серце, бо сьогодні втратив друга-офіцера, з яким товаришував понад тридцять років і з яким ще нещодавно разом готували воїнів до майбутніх боїв та будували плани, що будемо робити у Тернополі після перемоги… Правління Тернопільської обласної Спілки ветеранів Афганістану, бойові побратими висловлюють щирі співчуття дружині Інні, родині, близьким та друзям. Світла пам’ять та царство небесне!», – написав на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник голови Тернопільської обласної організації Спілки ветеранів Афганістану Василь Когут.

В’ячеслав Кравчук служив командиром 35-го окремого штурмового батальйону «Тернопілля», а з перших днів російської агресії включився в створення на Тернопільщині професійних формувань територіальної оборони.

«Знав В’ячеслава Кравчука як щирого, справедливого, сміливого та відданого патріота своєї країни, громадянина, людину, – написав у соцмережах депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. – На жаль, його життя трагічно обірвалося. Вічна пам’ять Герою та щирі співчування рідним і близьким. Не пробачимо ніколи ворогу смерті наших захисників».

«Війна забирає найкращих і справжніх воїнів. Тих, хто, не вагаючись, йде на фронт захищати державу. Тих, хто ціною власного життя рятує сотні інших. Війна забирає Героїв. В‘ячеслав Кравчук був саме таким. Я познайомився з ним у 2015 році, під час служби в Лисичанську, – згадує на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук. – З того часу він був моїм добрим другом, побратимом, наставником і порадником. Востаннє ми бачились 4 дні тому. Вчора його не стало. Свідомість відмовляється сприймати».

«…Ветеран афганської війни, командир роти спеціального призначення НГУ, бойовий побратим генерала Сергія Петровича Кульчицького, наш хороший друг та наставник. Протягом останнього місяця він говорив: “Саша, ця війна для мене остання», – пригадує бойовий побратим загиблого офіцера Олександр Лотовський. – Я це сприйняв так, що ми поб’ємо ворога і більше не буде з ким воювати. А вона й справді виявилась для нього останньою. Спочивай з Богом, командире. Досі не можу повірити… Війна забирає найкращих. Висловлюю слова вдячності за те, що ніколи не залишався осторонь чужих проблем, завжди намагався допомогти та підтримати. В нашій пам’яті Ви залишитесь добрим, чуйним та відданим своїй справі. Царство небесне Вашій душі та земля Вам пухом – пане Командире».

У В’ячеслава залишилась дружина, син, двоє, маленьких онуків і двоє братів, молодший з яких теж військовий До речі, син Андрій разом із своїм підрозділом звільняв від окупантів Київ.

Після панахиди в Будинку жалоби військового відвезли на Хмельниччину, щоб поховати в рідному селі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам В’ячеслава Кравчука. Вічна пам’ять Герою! Безмежна слава Вам, пане полковнику!

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