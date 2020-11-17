Великий борець за незалежність України, справжній патріот, учасник національно-визвольних змагань, публіцист, літературознавець і педагог. Таким був народний депутат України першого скликання, тернополянин – Володимир Колінець. Його серце перестало битись на 71 році життя.

Попрощались із цим видатним чоловіком у Тернополі в Домі печалі. Друзі, знайомі, колеги згадують пана Володимира як людину слова і непохитних принципів, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Депутат першого скликання міської ради Тернополя Олександр Соняк пригадує, що Володимир Колінець був єдиним серед всіх народних депутатів, які були обрані першим скликанням, відмовився від державної квартири, які давали по Києву. Тобто, він був свідомий, відважний і справедливий. Він говорив, що прийшов будувати Україну, а не власний добробут.

Володимир Колінець був непересічною особистістю і талановитим оратором. Наприкінці 80-х років чоловік збирав у Тернополі багатотисячні мітинги, щоб відстояти право нашої країни бути незалежною.

Директор Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь пригадує, що Володимир Колінець був серед тих, хто піднімав національне відродження нашої держави, за його участю приймалися закони із встановлення української державності.

Чоловік був нагороджений Орденом Свободи — за значний особистий внесок у будівництво нашої держави та визнаний почесним громадянином Тернополя. Багато з тих, хто прийшли вшанувати пам’ять Володимира Колінця переконують – не знали людей схожих на нього. Він був неповторним у своєму баченні країни та надзвичайній любові до України. Зокрема, Михайло Олійник акцентує на тому, що пан Володимир був справедливим та чесним, він був з тих людей, завдяки яким і відбулася Україна, як держава. А колега пана Володимира – Василь Ященко додає, що Володимир Колінець жив заради України та свого народу.