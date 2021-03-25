24 березня у Тернополі попрощалися з 21-річним сином священника, який за загадкових обставин загинув на відпочинку у Єгипті.
Ми писали, що 17 березня стало відомо про несподівану смерть Антона Зінкевича – 21-річного сина відомого у Тернополі священника Анатолія Зінкевича. 24 березня у Тернополі попрощалися з Антоном Зінкевичем.
Як повідомляють Тернополяни, прощання відбулося у Тернополі у Свято-Троїцькому духовному центрі імені Данила Галицького м. Тернополя, де був настоятелем Анатолій Зінкевич.
Віряни та духовенство молилися за спокій душі новопреставленого Антона Зінкевича.
Тернополяни висловили співчуття матері Наталії, митрополиту Михаїлу і архієпископу Симеону та родині спочилого.
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