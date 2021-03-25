У Тернополі попрощалися з 21-річним сином відомого священника, котрий загинув у Єгипті. ФОТО

24 березня у Тернополі попрощалися з 21-річним сином священника, який за загадкових обставин загинув на відпочинку у Єгипті.

Ми писали, що 17 березня стало відомо про несподівану смерть Антона Зінкевича – 21-річного сина відомого у Тернополі священника Анатолія Зінкевича. 24 березня у Тернополі попрощалися з Антоном Зінкевичем.

Як повідомляють Тернополяни, прощання відбулося у Тернополі у Свято-Троїцькому духовному центрі імені Данила Галицького м. Тернополя, де був настоятелем Анатолій Зінкевич.

Віряни та духовенство молилися за спокій душі новопреставленого Антона Зінкевича.

Тернополяни висловили співчуття матері Наталії, митрополиту Михаїлу і архієпископу Симеону та родині спочилого.