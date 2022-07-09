У Тернополі попрощались з військовослужбовцем Михайлом Павликом.

Захисник служив в 105 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Був стрільцем-помічником гранатометника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.

Загинув від осколкових поранень, отриманих під час артилерійського обстрілу у Донецькій області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У нього залишились дружина, дочка та син.

Поховають військового сьогодні у рідному селі Долина на Теребовлянщині.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, рідним та близьким.

Вічна слава Герою!