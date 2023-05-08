Сьогодні, 8 травня, Тернопіль у скорботі. У місті попрощалися із захисником Ігорем Федином.

Його життя обірвалося під час захисту України від російських окупантів, пише Файне місто.

Прощання розпочалося об 11 годині в Домі печалі у Тернополі. Там зібралися десятки людей, щоб віддати шану захиснику та помолитися за його душу. Після заупокійної панахиди похоронна процесія вирушила на кладовище.

До слова, сьогодні також прощаються із бійцем на Кременеччині. В останню путь проводжають Віталія Мазурка.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героїв. Вічна пам’ять!