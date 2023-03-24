Із херсонцем Віталієм Рибальським попрощалися сьогодні у Тернополі. Він перебрався із родиною до Тернополя у серпні. На війну пішов добровольцем.

Віталій Рибальський загинув через мінометний обстріл 20 березня у селі Миколаївка на Донеччині. Йому було 46 років.

«Дуже хороший боєць. Воював на передовій: біля Бахмута, Соледару. У грудні отримав поранення, лікувався, і знову на фронт. Якщо він після поранення повернувся, виконував завдання, після того як перший раз був, то багато означає. Багато-хто їде туди, то не розуміє. Там дуже тяжко воювати. Багато-хто не розуміє тут. Це подвиг. Хочеться, щоб наше суспільство більше цінувало», – каже військовослужбовець, старший лейтенант Віктор Лаврук.

Віталій Рибальський був навідником кулеметного відділення.

Поховали героя на Алеї Героїв Микулинецького кладовища. У нього залишилися дружина і двоє дітей у Тернополі та матір на окупованій Херсонщині.