У Тернополі попрощалися із всесвітньо відомим плавцем, який помер від COVID-19. ВІДЕО

В останню путь провели Олексія Ільченка.

Всесвітньовідомий плавець, родом з Тернополя, хворів на ковід, і нажаль, не зміг побороти недугу. Після тривалого лікування в реанімації, 14 листопада спортсмен помер, повідомляють Т1 Новини.

Читайте також: Було лише 36 років: від COVID-19 помер відомий тернопільський спортсмен. ВІДЕО

Попрощатися з Олексієм в Дім печалі прийшло чимало близьких та друзів. Згадують його лише найтеплішими словами. Ніхто й досі не може оговтатися та змиритися з втратою. Родичі кажуть, Олексій завжди був активним та життєрадісним. А головне – людиною з великої літери.

Нагадаємо, Олексієві було 36 років. У нього залишилися дружина та двоє дітей.