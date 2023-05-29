З командиром роти Олександром Захарківим попрощалися в Тернополі. Боєць захищав Україну від початку російсько-української війни. Він загинув 25 травня поблизу Купянська на Харківщині.

Олександр Захарків воював на передовій. Від початку повномасштабного вторгення він був командиром роти у бригаді територіальної оборони.

«Олександр захищав Україну від 2014 року. Він був одним із перших, хто приступив до захисту. Він завжди був відданий Батьківщині, справжній патріот України, яким можна пишатися, з якого можна брати приклад. Олександр був на передових позиціях в батальйоні охорони, в 44-ій бригаді, в 105 бригаді. Також він виконував завдання на командних посадах. Завжди стояв за своїх побратимів», – розповів начальник відділу зав’язків з громадськістю 105 бригади територіальної оборони Юрій Кульпа.

Олександру Захаркову було 40 років. В останню путь військового провели з Дому печалі.