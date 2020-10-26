Померла відома дитяча лікарка Сміян Лідія Василівна.

Лідія Василівна тривалий час працювала лікарем-педіатром КНП ” Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні” ТОР, повідомляють Тернополяни.

Адміністрація лікарні та весь колектив висловлюють співчуття рідним та близьким Сміян Лідії Василівни.

“Адміністрація Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні приносить щирі співчуття близьким та рідним з приводу непоправної втрати Сміян Лідії Василівни – лікаря – педіатра, яка тривалий час працювала в нашій лікарні. У цей скорботний час поділяємо Ваш біль і сумуємо разом з Вами. Світла пам’ять…, – йдеться на сторінці лікарні у Фейсбук”.