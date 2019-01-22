У Тернополі померла іноземна студентка, яку знайшли на вокзалі
Повідомлення про раптову смерть громадянки Сьєрра-Леоне надійшло до правоохоронців 21 січня від лікарів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги.
З’ясувалося, що у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії близько 2.30 померла 25-річна громадянка Сьєрра-Леоне, яку напередодні шпиталізували без свідомості. Непритомну дівчину виявили на залізничному вокзалі перехожі і викликали швидку. На жаль, врятувати її життя медикам не вдалося. Слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявлено.
Іноземка навчалася в одному із вишів Тернополя, на території України перебувала законно.
Попередньо відомо, що вона мала серйозні проблеми зі здоров’ям – у неї виявлено ряд хронічних захворювань.
Тіло іноземної студентки направили на проведення розтину.
Відомості за даним фактом внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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