У Тернополі померла іноземна студентка, яку знайшли на вокзалі

22/01/2019 0
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Повідомлення про раптову смерть  громадянки Сьєрра-Леоне надійшло до правоохоронців 21 січня від лікарів Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої медичної допомоги.

З’ясувалося, що у відділенні анестезіології  та інтенсивної терапії близько 2.30 померла 25-річна громадянка Сьєрра-Леоне, яку напередодні шпиталізували без свідомості. Непритомну дівчину виявили на залізничному вокзалі перехожі і викликали швидку. На жаль, врятувати її життя медикам не вдалося. Слідів насильницької смерті на тілі дівчини не виявлено.

Іноземка навчалася в одному із вишів Тернополя, на території України перебувала законно.

Попередньо відомо, що вона мала серйозні проблеми зі здоров’ям – у неї виявлено ряд хронічних захворювань.

Тіло іноземної студентки направили на проведення розтину.

Відомості за даним фактом внесено  в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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