Лікарка-педіатр приймально-діагностичного відділення міської дитячої лікарні Ірина Лозінська Ірина Богданівна померла 25 грудня.

Сумну новину повідомляють на сторіці медзакладу у соцмережі Фейсбук, передає Терміново.

“Пам’ятаємо, сумуємо… Колектив лікарні висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні після тривалої хвороби, померла педіатр приймально-діагностичного відділення лікарні Ірина Лозінська. Панахида відбудеться сьогодні, 25.12.20 о 20.00 за адресою: Березовиця, Кемпінг, вул. Польова, дім 26. Царство небесне і вічна пам‘ять…”, – йдеться у повідомленні.