У Тернополі помер видатний хірург і науковець: колеги приголомшені жахливою втратою і висловлюють співчуття рідним померлого.

Як інформують “Тернополяни“, ТНМУ сумує з приводу смерті Ничитайла Михайла Юхимовича.

“Ректорат, професорсько-викладацький, трудовий та студентський колективи Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського і Асоціація хірургів Тернопільщини висловлюють глибокі співчуття з приводу важкої втрати – українського хірурга, професора, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, члена-кореспондента Національної академії медичних наук України Михайла Юхимовича Ничитайла.

Він належав до когорти людей, які були переповнені енергією, не зупинялися на досягнутому й постійно випробували свої можливості, а завдяки його таланту тисячі пацієнтів отримали можливість бути здоровими і радіти життю. Михайло Юхимович був автором 572 наукових праць з хірургії, в тому числі 16 монографій, 5 підручників, 42 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Він підготував 22 докторів та 23 кандидатів медичних наук. Напрямками його наукових досліджень були лапароскопічна хірургія; хірургія та онкологія підшлункової залози, печінки, жовчних шляхів, хірургія нейроендокринних пухлин, хірургічна інфекція”, – повідомляють колеги померлого.