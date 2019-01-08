Помер військовий, котрий постраждав від вибуху гранати

08/01/2019 Розмір тексту:

У тернопільській лікарні помер учасник АТО Михайло Башаєв.

Про це у ФБ повідомила громадська активістка Катерина Бойко.

Чоловік був серйозно поранений внаслідок вибуху гранати. З тих пір він перебував у лікарні. Побратими через соцмережі шукали для нього донорів крові.

Нагадаємо, жахливий випадок стався 2 січня у гуртожитку на вулиці Макаренка. Тоді постраждали п’ятеро людей. Один чоловік загинув на місці пригоди. Інші отримали поранення.

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