Помер військовий, котрий постраждав від вибуху гранати
У тернопільській лікарні помер учасник АТО Михайло Башаєв.
Про це у ФБ повідомила громадська активістка Катерина Бойко.
Чоловік був серйозно поранений внаслідок вибуху гранати. З тих пір він перебував у лікарні. Побратими через соцмережі шукали для нього донорів крові.
Нагадаємо, жахливий випадок стався 2 січня у гуртожитку на вулиці Макаренка. Тоді постраждали п’ятеро людей. Один чоловік загинув на місці пригоди. Інші отримали поранення.
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