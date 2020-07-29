Колегія Головного управління внутрішніх справ в Тернопільській області, друзі та співробітники в глибокій жалобі з приводу передчасної смерті колеги Войнарського Володимира Володимировича.

Талановитий, успішний, розумний, зі щирим і добрим серцем, чистою і світлою душею та відкритою усмішкою… таким його запам’ятають назавжди.

Володимир прослужив в ОВС з 1996 року, пройшовши шлях від оперуповноваженого карного розшуку Тернопільського міського управління до начальника сектору професiйної пiдготовки управлiння кадрового забезпечення УМВС Укpаїни в Тернопiльськiй областi. За віддану службу неодноразово був нагороджений відомчими відзнаками, подяками та грамотами.

У 2014 році, вийшовши на пенсію підполковником міліції, продовжив працювати провiдним спецiалiстом сектору професiйної пiдготовки управлiння кадрового забезпечення, а з 2015 року по теперішній час працював вчителем фізкультури у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24.

“Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, котра залишила по собі добрі справи та чесно прожила своє життя. У нашій пам’яті Володимир Володимирович назавжди залишиться добрим другом, доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині”, – зазначають в Головному управлінні Національної поліції в області.