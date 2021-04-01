31 березня відійшов у вічність 56-річний Роман Богданович Гевко.

Роман Богданович народився 16 жовтня 1964 року й присвятив більше ніж 20 років свого життя роботі в Західноукраїнському національному університеті, де займав посади доцента, завідувача кафедри, директора інституту аграрної економіки і менеджменту, повідомляють Тернополяни.

Також є автором понад 480 наукових та навчально-методичних праць. Доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України, за активну винахідницьку діяльність Роману Богдановичу присвоєно звання «Заслуженого винахідника України», а за сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений почесними грамотами та визнаний «Кращим винахідником Тернопільської області у 2005 році», є лауреатом Тернопільської обласної премії ім. І. Пулюя (2013).

«Колеги та студенти пам’ятають Гевка Романа Богдановича як добру, щиру, порядну та працьовиту людину. Він виховав не одне покоління справжніх фахівців. Всі, кому впродовж багатьох років доводилося працювати пліч-о-пліч з ним, завжди з приємністю згадують моменти як ділового, так і просто людського спілкування», – зазначили у Західноукраїнському національному університеті.