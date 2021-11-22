У Тернопільській МТГ зменшилась кількість безробітних громадян. Про це повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості.

Протягом жовтня 2021 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися 280 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, що на 45 осіб менше ніж за аналогічний період минулого року. Чисельність незайнятого населення, що перебували на обліку протягом січня-жовтня 2021 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 7472 особи, що на 963 особи менше ніж за аналогічний період 2020 року, з них, статус безробітного мали 5270.

Станом на 1 листопада 2021 року на обліку в центрі зайнятості перебувають 1544 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ (на 01 листопада 2020 року – 4052 особи), з них – статус безробітного мають 1333 осіб, що на 1125 осіб менше, ніж на відповідну дату минулого року. Жінки складають 68,0 % від загальної чисельності безробітних. Відсоток молоді до 35 років серед безробітних на рівні 41,6 %.

З початку 2021 року за сприянням Тернопільського міськрайонного центру зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовані 1417 незайнятих громадян, що проживають на території Тернопільської МТГ.