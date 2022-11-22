У Тернополі “полюють” на підприємців, котрі не економлять електрику: дехто вже попався

Рейди щодо обмежень роботи світлових вивісок у темну пору доби, а саме з 19.00 год, проводять співробітники поліції спільно з працівники управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради.

У понеділок, 21 листопада, правоохоронці виявили два порушення в центрі Тернополя. У одному із магазинів одягу та салоні краси працювали світлові вивіски у вечірній час. З власниками даних закладів проведено профілактичні бесіди про необхідність економії електроенергії.

Поліцейські звертаються до підприємців з розумінням поставитися до даних обмежень, вимикати світлові вивіски та додаткове зовнішнє освітлення після завершення робочого часу.

Якщо ви помітили освітлення бігбордів, сітілайтів, іншої зовнішньої реклами прохання звертатися в управління муніципальної інспекції за тел.: +38 (067) 447 31 86 та +38 (073) 015 1481 (Viber) або повідомляти на лінію 102.