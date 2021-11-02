Дійсність сертифікатів вакцинації перевіряють поліцейські у Тернополі. Про це повідомив начальник міського відділу поліції Сергій Осадца. У правоохоронців є відповідні програми, які зчитують QR-коди документів.

Перевірки сертифікатів вакцинації відбуваються у громадському транспорті на міжобласних рейсах, у закладах громадського харчування, магазинах, інших установах.

“Цього тижня перевірки посилюються. Якщо виявляються системні порушення, то ми фіксуємо їх. Пасажири міжобласного сполучення були без підтвердження вакцинації, відповідно нами був складений відповідний протокол. Також складено за останніх два дні протоколи щодо порушень у продуктових магазинах, це також стосується відсутності вакцинації. Також проводиться ретельна робота по особах, які перебувають на самоізоляції. Більшість осіб все ж дотримуються правил і знаходяться вдома. За тиждень нами складено один протокол, який порушила особа, покинула місце самоізоляції. Плануємо підсилити наряди поліції, які будуть відстежувати дотримання правила карантину. Плануємо залучити до цієї роботи епідеміологів”, – зазначив Сергій Осадца.

Додамо, від сьогодні у Тернопільській громаді вступають в дію додаткові карантинні обмеження. Дотримання правил відстежуватимуть мобільні групи.