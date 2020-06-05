Побиття заявника правоохоронцями – ДБР повідомило про підозру трьом поліцейським.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, повідомили про підозру командиру взводу та інспектору взводу Управління патрульної поліції в Тернопільській області, а також оперуповноваженому одного з відділів поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці підозрюються у перевищенні службових повноважень, які супроводжувалися насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального Кодексу України), повідомляють у прес-службі ДБР.

Слідством встановлено, що правоохоронці прибули за викликом через конфлікт між групою громадян поблизу одного з ресторанів. Не з’ясувавши обставин конфлікту, працівники поліції одягнули кайданки на заявника побили його.

Після цього підозрювані відтягнули потерпілого до службового автомобіля, де продовжили його побиття.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернопільської області. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки Нацполіції Тернопільської області.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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