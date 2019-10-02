Три шляхи пізнання свого внутрішнього «Я» продемонструють у Тернополі три художниці зі столиці. Третього жовтня о 19.00 у галереї «Бункермуз» вони представлять збірну виставку «Форма відчуттів».

Проект Євгенії Антонової, Ольги Антонової та Альони Шибунової ставить перед глядачем важливе запитання: «Як віднайти власне «Я» в множинності ідей, ідентичностей, ідеологій?». Мисткині не знаходять універсальний рецепт або універсальну відповідь, проте пропонують подивитись на три шляхи до себе справжнього/ї. Альона Шибунова аналізує кожен момент свого життя і виокремлює з виру подій свої справжні мотиви, відчуття, переконання та все те, що робить її унікальною особистістю. Результат закріплює у мислеформах із синтетичного мармуру. Барельєфи життя як цеглинки, з яких складається кожен.

Абстракції Ольги Антонової здаються чорними, поки не почнеш вдивлятися — тоді в роботах проявляється колір. Так наша внутрішня спустошеність починає заповнюватися новим осмисленням себе.

Євгенія Антонова пропонує побачити свою суть у віддзеркаленнях її робіт. Складність їх кольору ніби приклад того, якими різними ми можемо бути та в той же час цілісними, коли впізнаємо у дзеркалі своє відображення. Це відображення і є відповіддю на найскладніші запитання: «Хто я? Яке моє місце в цьому світі? Чи є в моєму житті сенс?»

Ольга Трач