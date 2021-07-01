Виставка вуличної фотографії «Ознаки життя» відкриється у Тернополі 4 липня. Це проект спільноти “Українська вулична фотографія”.

Фотографи різних міст фіксували оточення, в якому проживають. Саме це оточення з його локальною специфікою та загальною упізнаваністю українського контексту стали основою для експозиції. До неї увішли роботи 26 учасників спільноти, в тому числі тернополянина.

«Ознаки життя» – це другий виставковий проект спільноти, який вперше був продемонстрований у Києві на арт-ярмарку Photo Kyiv ’18. У 2019 році експонувався в Івано-Франківську в галереї “Асортиментна кімната” та в Лондоні на фестивалі вуличної фотографії London Street Photo Festival.

За словами одного із фотографів, знімати вуличну фотографію у Східній Європі важко, адже люди на вулицях не живуть, як, наприклад, в екваторіальних країнах, а лише пересуваються з точки А в точку Б. Запропонований проект, як відповідь на цю тезу, демонструє, що певні ознаки життя на українських вулицях все-таки є. Другий тезис, що пояснює назву, – більш фотографічний. Українська вулична фотографія існує та живе, а ця виставка є фактичним тому підтвердженням.

Спільноту «Українська вулична фотографія» створили у травні 2017 року три фотографи-ентузіасти – Тарас Бичко, Володимир Петров та Михайло Палінчак. Наразі вона є найбільшою та найактивнішою фотогрупою в українському фейсбуці та об’єднує понад 12 тисяч фотографів та поціновувачів фотографії з України, українців за кордоном та іноземців. Спільнота присвячена вуличній фотографії в Україні та українським вуличним фотографам, які знімають по всьому світу. Її метою є створення візуального архіву життя сучасної України та українців, а також об’єднання українських фотографів зі спільною пристрастю до вуличної фотографії, підвищення рівня української вуличної фотографії та покращення обізнаності про цей напрямок у широких верств.

Відкриття фотовиставки відбудеться 4 липня о 15:00 в галереї сучасного мистецтва “Na пошті”, що на вулиці Коперника, 4. Вхід вільний. Експозиція діятиме до 25 липня.