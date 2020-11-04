10 листопада 2020 року о 15 год в Тернопільському краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки “Гармонія в контрастах”, на якій будуть представлені роботи художників Оксани Дученчук та Миколи Мамчура.

Відвідувачі матимуть можливість не лише переглянути представлені роботи художників, але й насолодитися живою музикою та поспілкуватися з гостями.

Микола Мамчур: «Я щасливий, що маю можливість творити, це наповнює моє існування змістом. Головне питання, яке стоїть перед людством – «Що з нами відбувається, куди ми рухаємося?» Художник проводить свої дослідження життя мовою живопису, малюнку, скульптури, мовою, зрозумілою всім. Мистецтво повинно об’єднувати людей, дарувати їм радість, щастя, надію. Воно є балансом людських емоцій. Мистецтво – притулок для людської душі, де вона знайде порятунок і підтримку».

Оксана Дученчук: «Усі види мистецтв служать найбільшому з мистецтв – мистецтву жити на землі» Бертольд Брехт

«Художник творить лише тоді, коли його душа наповнена любов’ю. Це єдине почуття, яке не здатне руйнувати. В хаосі сьогоденних людських відносин, ми забуваємо, що створені з любові. В гонитві за власними амбіціями чи матеріальними примарами цього світу забуваємо про свою причетність до найбільшого почуття. Не помічаємо простоти, в якій, однак, міститься найбільший геній творчості. Варто лише не побоятися полюбити цей світ і себе у ньому. Тоді все, що нас оточує і все, що з нами відбувається, наповниться великим і прекрасним мистецтвом ЖИТИ».

Відвідати виставку можна буде протягом місяця. Вхід вільний.