Різдвяна виставка-розпродаж картин «Еволюція Душі. 2020. Змова Купідонів» відкриється 18 грудня 2020 року у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею. Автором виставки є художниця Крістіна Андоліні. В експозиції представлено 44 роботи, з яких 37 можна буде купити. Виставка триватиме до 15 січня 2021року.

Це вже п’ята персональна виставка творів художниці. І кожна з них проходить під мистецьким брендом «Еволюція душі».

– «Еволюція Душі» – частина мене, – розповіла Крістіна Андоліні. – Плід моєї фантазії і нарізка моїх мрій. «Еволюція Душі» об‘єднала найрідніших мені людей: близьких за духом, ідеями і втіленням задумів у життя. Команда, яка органічно і впевнено реалізовує нашу місію. І знаходить відгук схожих і небайдужих – в емоціях, в побуті, в моментах злетів і падінь. Тих, які з «живчиком» всередині, хто в дорозі і в пошуках високого задуму. «Еволюція Душі» – це ключ, відповідь на сокровенне запитання. Я щиро вдячна Богу за людей, хто пліч-о-пліч, рука в руку і душа в душу зі мною. За потік і за можливість поділитися з Вами часточкою душі”.

Метою продажу картин художниці є зібрати кошти на реалізацію спільного з Сергієм Кічулою проекту “Я покажу тобі світ…”. Йдеться про купівлю спеціального візка для активних прогулянок для дітей з інвалідністю, який коштує 40 тисяч гривень. На реалізацію цього проекту буде спрямовано 20 % від продажу картин.

Відкриття виставки відбудеться 18 грудня о 17.00. У програмі зустрічі: зігріваюча душу атмосфера, екскурсія експозицією, спілкування старих і нових друзів.