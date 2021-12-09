У торгово-розважальному центрі Тернополя відкрили виставку «Річ у тім 2.0». Експозиція присвячена темі домашнього насильства.

На світлинах є короткі описи та QR-коди. Відсканувавши їх, можна побачити відеоролики, які презентували на відкритті. У них актори, ведучі, музиканти, вчені та спортсмени розповідають реальні історії постраждалих від домашнього насильства. “Головне завдання цієї акції – донести важливість протидіяти домашньому та гендерному насильству. Завдяки таким виставкам, ми закликаємо людей, свідків злочинів – не мовчати», – розповідає співорганізаторка Марина Симикіна.

Під час виставки одночасно працюють локації, де юристи та правоохоронці надають правові консультації щодо допомоги жертвам домашнього насильства. У рамках проєкту «Річ у тім 2.0» також створений онлайн-портал, який знаходиться за посиланням: https://cutt.ly/vYxWiQI. На сайті зібрано усі історії, а також міститься інформація для постраждалих та контакти допомоги.

Додамо, «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства» – кампанія, яка триває щороку в усіх країнах. Вона починається 25 листопада з Міжнародного дня ліквідації насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня — Дня прав людини. Її розпочали активісти першого Інституту глобального лідерства жінок у 1991 році. Кампанія консолідує людей та організації в усьому світі та закликає до запобігання та викорінення насильства щодо жінок та дівчат.