«Літня краса весною», – виставку портретів із такою назвою відкрили в Українському домі «Перемога». В експозиції – 64 світлини. Побачити їх можуть всі охочі, виставка діятиме до 18-го березня, вхід вільний.

Організували експозицію «Літня краса весною» представники соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та молодіжної ініціативи «Файні внуки». На світлинах – тернополяни поважного віку, які є учасниками «Єднання поколінь». Працювали над експозицією місцеві фотографи: Михайло Урбанський, Наталія Соболівська, Анастасія Зазуляк, Віталій Ваврух, Руслан Гаврилюк, Тарай Йордан, Андрій Волошин.

«Ми вирішили організувати таку виставку, щоб показати красу людей, вік який за 50. На світлинах учасники нашої соціальної ініціативи. Дуже дякуємо нашим фотографам, які долучилися до цієї благодійної ініціативи», – каже координаторка «Єднання поколінь» у Тернополі Ольга Гордієнко. Нагадаємо, ця соціальна ініціатива працює в обласному центрі від жовтня 2017-го року. Тернополяни літнього віку двічі на тиждень: у середу і неділю збираються в кінопалаці ім. Довженка. Відвідувати зустрічі можуть всі охочі.

Софія Романська