Новорічну поштову марку «Переможного Нового року!» ввела в обіг Укрпошта 19 грудня.

Її спецпогашення штепмелем «Перший день» пройшло у столиці та поштамтах обласних центрів, в тому числі і в Тернополі. У колекції марок воєнного часу це єдина новорічна марка.

Якою саме буде марка випущена до зимових свят обирали самі українці шляхом голосування. У результаті переміг малюнок «Роз’єднані війною» одинадцятикласниці з Миколаєва Валерії Михайлової. На ньому зображено дівчину та військового, які розлучені війною і зустрічають Новий рік окремо. Щасливе продовження їхньої історії зображено на конверті «Перший день» – вони нарешті разом і в обіймах зустрічають Новий рік.

До повного поштового випуску входять: аркуш з марками «Переможного Нового року!», конверт «Переможного Нового року!» та листівка «З Різдвом!». Її автором став Олександр Охапкін, який зайняв друге місце у народному голосуванні. Тираж марок – 720 тисяч примірників. Вартість однієї марки – 12 гривень, а вартість повного поштового комплекту – 88 гривень. Придбати його можна у всіх відділеннях Укрпошти, а також в офіційному онлайн-магазині підприємства.