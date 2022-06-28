У Тернополі погасили марку із зображенням літака «Мрія», який був знищеним російськими окупантами. Від сьогодні її продаватимуть у різних відділеннях «Укрпошти».

Марка уособлює незламність і волю українського народу. Її випустили тиражем до 3 млн примірників.

«Сьогодні входить в обіг нова поштова марка «Українська мрія». Марку випустили тиражем до 3 млн. У додаток до неї йде тематичний художній конверт і листівка. Спецпогашення цієї марки відбулося дуже оригінальним презентабельним поштовим штемпелем, який діятиме 2 дні. Всі охочі, які придбають марку, зможуть погасити її цим штемпелем у ці дні», – каже директорка Тернопільської дирекції “Укрпошти” Любов Гринчишин.

Додамо, основою ескізів поштової марки «Українська мрія» став малюнок одинадцятирічної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області, на якому найбільше повітряне судно летить до зірок, прикрашене рожевими квітами.