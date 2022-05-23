«Укрпошта» продовжує випуск марок із серії воєнного часу. Другою стала марка під назвою «Русскій воєнний корабль, ВСЬО! Слава нації!». Її спецпогашення та ведення в обіг відбулося 23 травня.

– 23 травня 2022 вводяться в обіг та вважаються дійсними для оплати послуг поштового зв’язку поштові марки «Русскій воєнний корабль, ВСЬО! Слава нації!» номіналом W, який відповідає тарифу на пересиланням простого листа наземним транспортом вагою до 50 гамів до іноземних держав, – розповіла представниця Тернопільського відділення «Укрпошти».

На аркуші розміщено три марки і три купони, які відтворюють зображення першої марки «Русскій воєнний корабль іді…». – Її тираж 2 мільйони примірників. Також випущено марку номіналом F, який відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою 50 грамів в межах України. Кількість марок три і три купони. Її тираж 3 мільйони примірників. Разом з марками випущені конверт першого дня та художні немарковані конверти і картки. Автор малюнку марок і конверту першого дня та картки Борис Грох.

Керівник тернопільського відділення «Укрпошти» Любов Гринчишин під час спецпогашення поштової продукції також повідомила, що наступною у цій серії буде марка з назвою «Добро вечора, ми з України». У конкурсі на назву марки із п’яти варіантів перемогла саме ця назва. І зараз розпочинається конкурс на кращий дизайн цієї марки.